Роль школьного класса в жизни человека?

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Школа в нашей жизни играет огромную роль, которую не все ценят и до конца не понимают. Школе и вчера и сегодня и завтра отведена очень важная и ответственная роль в становлении и воспитании молодого поколения и каждой личности в отдельности. Именно личности, потому что заходит в нее большой малыш, а об окончании ее выходит, пусть еще не до конца сформировавшаяся личность.Простым алегоричным языком школа - это фундамент юной жизни, это трамплин для покорения жизненных судьбоносных вершин в современном нелегком мире. Школу иногда сравнивают с армией. Это сравнение не все разделяют, но что касается ребят - то это справедливо. Ведь малыш впервые начинает трудиться! Ребята впервые начинают понимать и создавать свой коллектив, понимать, что такое дружба и чувство локтя товарища. Стремление быть первым в любом деле "спорт, КВН, худ. самодеятельность" создает характер, помогает раскрыться юному человеку, его таланту, его воспитанию.Школа - это огромный организм, в котором все должно быть направлено на создание и выращивание нового современного поколения. Очень часто бывает, что ученики влюбляются в свою классную учительницу на долгие годы. Это происходит тогда, когда педагог еще обладает сверхчеловеческими психологическими способностями учить, вести, а главное - любить детей, не взирая на их различия, способности, возможности родителей. Вот почему некоторых учителей считают вторыми мамами, которые остаются в памяти на долгие годы.Школа - психологически довольно сложный механизм. Сама школа не сможет справиться с становлением личности подростка, если при этом формировании не пресутствуют родители и родные. Ведь цель для всех одинаково важна, чтобы юный человек получил как можно больше знаний, мог не боясь ринуться в этот жизненный поток; чтобы эта, пусть не окрепшая школьная личность смогла найти себе достойное занятие, работу, учебу с надежным багажом знаний, которые дала среднеобразовательная школа.Почему одноклассники запоминаются на всю жизнь? Ведь друзей и товарищей будет огромное количество, а школьные коллеги - это на долго. Потому, что все впервые. Постигая все новое в этом создавшемся коллективе ты растешь вместе с ними, растешь физически и нравственно из года в год. Первая любовь или дружба тоже рождаются в стенах школы. И хотя финал не всегда бывает счастливым, но эти чувства воспитывает и дарит школа.Много предметов, насыщенная программа, компьютеризация 21 века, век скоростей космических и других технологий - и ты должен соответствовать этому времени со своим багажом знаний с умением трудиться и преодолевать возникающие трудности, чтобы добиться своей цели. Все это благодаря такому простому учреждению, как школа. в завершении хочется сказать, что школа - это трудный, но в то же время чудный и очень нужный этап нашей жизни. Да здравствует школа!!!