Когда русские люди отправляют открытки?
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Когда русские люди отправляют открытки?
Ответ(ы):
Гость:
На разные праздники.Новый Год,День рождение
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