Когда в сумку с капустой положили еще качан массоц 3кгв сумке стало12 кг капусты.ск??оько кг капусты было в сумке до того, как положили жтот кочан

Математика
Когда в сумку с капустой положили еще качан массоц 3кгв сумке стало12 кг капусты.ск??оько кг капусты было в сумке до того, как положили жтот кочан
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-3=9 кг было до этого
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