Совершенно вылетело из головы, напомните, чтобы найти периметр треугольника, нужно же просто сложить все стоны?

Математика

Совершенно вылетело из головы, напомните, чтобы найти периметр треугольника, нужно же просто сложить все стоны?

Автор: Гость