Совершенно вылетело из головы, напомните, чтобы найти периметр треугольника, нужно же просто сложить все стоны?
Математика
Совершенно вылетело из головы, напомните, чтобы найти периметр треугольника, нужно же просто сложить все стоны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линейкой измерить стороны и все вместе сложить
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