Помогите сделать упражнение 140!!! Срочно!!! За правельный ответ дам 15 баллов!!!

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Помогите сделать упражнение 140!!! Срочно!!! За правельный ответ дам 15 баллов!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речью (какой?)родной, богатство(какое?)духовное,не почувствовал (чего?)её красоты,к овладению (чем?) языками. Мне скоро будет 10 лет как смогла так и смогла ответить. Заранее ПОЖАЛУЙСТО
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