Высота комнаты 3м . высота стола- 0.75 м . Какая работа будет выполнена силой тяжести ??ри перемещении груза массой 2 кг со стола: на пол . к потолку . вдоль стола .

Физика

Высота комнаты 3м . высота стола- 0.75 м . Какая работа будет выполнена силой тяжести ??ри перемещении груза массой 2 кг со стола: на пол . к потолку . вдоль стола .

Автор: Гость