Высота комнаты 3м . высота стола- 0.75 м . Какая работа будет выполнена силой тяжести ??ри перемещении груза массой 2 кг со стола: на пол . к потолку . вдоль стола .

Физика
Высота комнаты 3м . высота стола- 0.75 м . Какая работа будет выполнена силой тяжести ??ри перемещении груза массой 2 кг со стола: на пол . к потолку . вдоль стола .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = Fs1) A = 2*0.75*10 = 15 Дж2) 2*(3-0.75)*10=45 Дж3) 0 дж тк h=0

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