Что такое организм?5 класс

География
Что такое организм?5 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живое существо или растение с его согласованно действующими органами.
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