Запиши выражения и найди их значение суму чисел 888 и 202 уменьши в 10 раз
Математика
Запиши выражения и найди их значение суму чисел 888 и 202 уменьши в 10 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 888 + 202) : 10 =1 090 : 10 = 109
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