Укажите промежуток времени, в который была отчеканина монета в правлении Карла Великого.

История
Укажите промежуток времени, в который была отчеканина монета в правлении Карла Великого.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карл I Великий, король франков  24 сентября 768 - 28 января 814  Никак не раньше 768-го года (вторая половина VIII века).
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