5x-7= 4x+1,5, 2x+(5-6x)=45, 5x-(7x+7)=9, 5x+3=7x-5(2x+1), 6x+(5-2x)= 2(2x+4) решите пожалуйста
Математика
5x-7= 4x+1,5, 2x+(5-6x)=45, 5x-(7x+7)=9, 5x+3=7x-5(2x+1), 6x+(5-2x)= 2(2x+4) решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х - 7=4х + 1.5 5х-4х=1.5+7 х=8.5 2х+ (5-6х)=45 2х+5-6х=45 2х-6х=45-5 -4х=40 х=-10 5х-(7х+7)=9 5х-7х-7=9 5х-7х=9+7 -2х=16 х=-8 5х+3=7х-5(2х+1) 5х+3=7х-10х+5 5х-7х+10х=5-3 8х=2 х=4 6х+(5-2х)=2(2х+4) 6х+5-2х=4х+8 6х-2х-4х=8-5 х=3
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