Кого в экономике называют производителем? Составьте два предложения, содержащие информацию о производителе.
Обществознание
Кого в экономике называют производителем? Составьте два предложения, содержащие информацию о производителе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто такой производитель, это тот кто производит товары и услуги. Производитель производит, разные товары, например, игрушки, мебель, одежду, и другие товары первой необходимости. Чем лучше производитель, чем лучше отзывы о нем у покупателей, тем товар у такого производителя лучше чем у остальных.
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