Провідміняти число 7632

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Провідміняти число 7632
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н. сим тисяч шистсот тридцять два р. семи( симох) тисяч шестисот тридцяти( тьох) двоих д. семи тисячам шести там тридцяти( т ьом) двом з. сим тисяч шистсот тридцять( тьох) двоих о. семи тисячами шестистами тридцятьма( тьома) дома м. на семи тисячах шестистах тридцяти( тьох) двох
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