Көмек керек өтініш түсінбейотырык
Қазақ тiлi
Көмек керек өтініш түсінбейотырык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 см шаршы сыщу керек жане переметр P=7+7+7+7 P=28(см)
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