Көмек керек өтініш түсінбейотырык

Қазақ тiлi
Көмек керек өтініш түсінбейотырык
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 см шаршы сыщу керек жане переметр P=7+7+7+7 P=28(см)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во время весеннего паводка уровень воды в реке повысился на 20% и составил 6 метров. Каков был уровень воды в реке до наступления паводка?
Ответить
Русский язык
Вспомните, как образуются разные звуки речи. Дополните предложения словами из рамки(шум, тон) 1) Гласные звуки состоят только из (...) 2) Шумны...
Ответить
История
Кто такие пехотинцы?
Ответить
Математика
Разложить на множители 2x^4+x^3-15x^2+4x+12=0 Ответ такой: (x-4)(x+3)(x^2-x-2). Нужно решение
Ответить
Русский язык
Звуко-буквенный разбор чайка и кольцо
Ответить