Конспект история 9 класс альтернатива фашизму-опыт великобритании и франции

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После краха попыток создания в Европе системы безопасности под эгидой СССР, Франция и Великобритания приступили к реализации политики утихомиривания Германии. Уже перед этим с их молчаливого согласия был совершен аншлюс Австрии и захват Рейхом Судетской области. Причем все попытки диалога с Германией обычно заканчивались прямым подталктванием ее к агрессии на Восток. Ради достижения целей Мюнхенского сговора, великие державы пренебрегли даже союзническими обязательствами перед Польшей, война против которой началась 1.09.1939. В то же время, в Европе начались массово создаваться фашистские организации, например Союз фашистов Великобритании во главе с Освальдом Мосли. Но великие державы смогли удержать эти организации под контролем, но вскоре сами же пали жертвами своей политики.