За 12 кг конфет по цене n руб.за 1 кг 7 кг печенья заплатили М рублей.Какова цена 1 кг п??ченья?

Математика

За 12 кг конфет по цене n руб.за 1 кг 7 кг печенья заплатили М рублей.Какова цена 1 кг п??ченья?

Автор: Гость