За 12 кг конфет по цене n руб.за 1 кг 7 кг печенья заплатили М рублей.Какова цена 1 кг п??ченья?
Математика
За 12 кг конфет по цене n руб.за 1 кг 7 кг печенья заплатили М рублей.Какова цена 1 кг п??ченья?
Ответ(ы):
Гость:
12:n (м-(12:n)):7 = 1 кг печенье
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