Какой корень будет в слове, тенистая, дежурный, опасно.
Русский язык
Какой корень будет в слове, тенистая, дежурный, опасно.
Ответ(ы):
Гость:
Блин, не туда второй раз пишу , Тенистая- тен, потом дежур и опас , удачи))
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