От автовокзала выехали одновременно в противоположных направлениях автомашина и автобус скорость машины 120кмч аавтобуса 80 кмч какое расстояние будет между ними через 2часп

Математика

От автовокзала выехали одновременно в противоположных направлениях автомашина и автобус скорость машины 120кмч аавтобуса 80 кмч какое расстояние будет между ними через 2часп

Автор: Гость