От автовокзала выехали одновременно в противоположных направлениях автомашина и автобус скорость машины 120кмч аавтобуса 80 кмч какое расстояние будет между ними через 2часп
Математика
От автовокзала выехали одновременно в противоположных направлениях автомашина и автобус скорость машины 120кмч аавтобуса 80 кмч какое расстояние будет между ними через 2часп
Ответ(ы):
Гость:
V=S/T V (общ) = V(1) + V (2) V (общ) = 120 км/ч + 80 км/ч = 200 км/ч S= V*T= 200км/ч * 2 ч = 400 км Ответ: S= 400 км
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