Корисні та шкідливі явища опалого лисття

Биология
Корисні та шкідливі явища опалого лисття
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листья не может спалювати, Бо це шкодить бiосферi Землi ,ïx можна лише закопувати ,тодi з них утвориться перегнiй ,який в свою чергу потрiбен грунту
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