Разложить на множители m^2 x^2-3m^2x-4m^2-x^2+3x+4
Алгебра
Разложить на множители m^2 x^2-3m^2x-4m^2-x^2+3x+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M^2x^2-3m^2x-4m^2-x^2+3x+4=(m^2x^2-3m^2x-4m^2)-(x^2-3x-4)= m^2(x^2-3x-4)-(x^2-3x-4)=(x^2-3x-4)(m^2-1)=(x+1)(x-4)(m-1)(m+1)
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