16 речень з власною назвою

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16 речень з власною назвою
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1. Марічка завжди мріяла мати старшого брата.  2. Мій брат живе в Харкові.3. Я дуже люблю свого смугастого кота - Мурзика.4. Мою сестру звуть Надією. 5. Олена Петрівна(можно підставити замість цього ім'я будьякой вчительки)  - найкраща вчителька.  6. Найбільша річка України - Дніпро.7. Газета "Школяр" розпочала конкурс для талановитих дітлахів.8. Париж - улюблене місто моєї тітки.9. Цього року моя родина їздила відпочивати до Чорного моря.10. Тихий океан - найбільший в світі.  11. Дідусь Іван розповів мені багато місцевих легенд.  12. Київ - столиця моєї Батьківщини. 13 

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