16 речень з власною назвою

Гость: Гость:

1. Марічка завжди мріяла мати старшого брата. 2. Мій брат живе в Харкові.3. Я дуже люблю свого смугастого кота - Мурзика.4. Мою сестру звуть Надією. 5. Олена Петрівна(можно підставити замість цього ім'я будьякой вчительки) - найкраща вчителька. 6. Найбільша річка України - Дніпро.7. Газета "Школяр" розпочала конкурс для талановитих дітлахів.8. Париж - улюблене місто моєї тітки.9. Цього року моя родина їздила відпочивати до Чорного моря.10. Тихий океан - найбільший в світі. 11. Дідусь Іван розповів мені багато місцевих легенд. 12. Київ - столиця моєї Батьківщини. 13