С помощью каких органелл движутся инфузории туфелька ?
Биология
С помощью каких органелл движутся инфузории туфелька ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Інфузорія туфельками по боками вкрита віями , за допомогою цих вій вона пересувається
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