С помощью каких органелл движутся инфузории туфелька ?

Биология
С помощью каких органелл движутся инфузории туфелька ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Інфузорія туфельками по боками вкрита віями , за допомогою цих вій вона пересувається 
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