Врятли художник человек вдохновлённый творчеством художника задумывается о природе цвета и лучах света. глядя на картину . а между тем еще исаак ньютон разроботал теорию согласно которой свет имеет корпускулярное строение то ес...
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Врятли художник человек вдохновлённый творчеством художника задумывается о природе цвета и лучах света. глядя на картину . а между тем еще исаак ньютон разроботал теорию согласно которой свет имеет корпускулярное строение то есть состоит из особых мельчайших частичек. а как с его точки зрения эти частички заставляют нас видеть свет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что невидимые глазу корпускулы воздействуют на тонкую структуру человека - психику.
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