Двух неподвижных лодках находится мальчики масса первой лодки с мальчиком составляет 120 кг второй 80 кг после того как мальчик на второй лодки оттолкнула себя от себя первую лодку его лодка Приобрела скорость равна одна целых ...

Физика

Двух неподвижных лодках находится мальчики масса первой лодки с мальчиком составляет 120 кг второй 80 кг после того как мальчик на второй лодки оттолкнула себя от себя первую лодку его лодка Приобрела скорость равна одна целых пять десятых метров в секунду какую скорость приобрела первая лодка

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