В классе 13 девочек и 12 мальчиков. На 8 марта каждый из мальчиков поздравил с празд??иком некоторых девочек. Могло ли оказаться так, что все мальчики поздравили одинаковое число девочек, но все девочки получили разное количе...
Математика
В классе 13 девочек и 12 мальчиков. На 8 марта каждый из мальчиков поздравил с празд??иком некоторых девочек. Могло ли оказаться так, что все мальчики поздравили одинаковое число девочек, но все девочки получили разное количество поздравлений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет потому что мальчиков было12 а девочек 13 если бы каждый мальчик принёс по одному подарку то всё равно одной девочке недасталось бы
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