В классе 13 девочек и 12 мальчиков. На 8 марта каждый из мальчиков поздравил с празд??иком некоторых девочек. Могло ли оказаться так, что все мальчики поздравили одинаковое число девочек, но все девочки получили разное количе...

Математика

В классе 13 девочек и 12 мальчиков. На 8 марта каждый из мальчиков поздравил с празд??иком некоторых девочек. Могло ли оказаться так, что все мальчики поздравили одинаковое число девочек, но все девочки получили разное количество поздравлений?

Автор: Гость