Помогите решить : а) 2t+1/2-t + 4t-3/t-2 б) 2-ab/2a+ab + b/2+b в) c - c^2/c+1

Алгебра
Помогите решить : а) 2t+1/2-t + 4t-3/t-2 б) 2-ab/2a+ab + b/2+b в) c - c^2/c+1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2t+1/2-t + 4t-3/t-2=5t-3/2-3/t Б)2-ab/2a+ab + b/2+b=-1/2a^2*b+ab+3/2b+2 B)c - c^2/c+1=1
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