Короткий рассказ про бабочку или кузнечика каторый тебе запомнился 1 класс

Окружающий мир
Короткий рассказ про бабочку или кузнечика каторый тебе запомнился 1 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабочка - это удивительное создание Она живет всего лишь один день У них очень красивые крылья, гусеницы завертывают себя в некую паутину, а потом из этих паутинок вылезает бабочка! Бабочки очень любят свет. Бабочки не опасны для человека, а наоборот, они дарят много радости. Бывают они разные, белые, серые, красные и даже синие! Имеют красивые узоры на крыльях... 
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