Ковер закрывает три четвертых площади пола комнаты площадь ковра 18 метров в квадрате Чему равна площадь комнаты незакрытая ковром

Математика

Ковер закрывает три четвертых площади пола комнаты площадь ковра 18 метров в квадрате Чему равна площадь комнаты незакрытая ковром

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