Ковер закрывает три четвертых площади пола комнаты площадь ковра 18 метров в квадрате Чему равна площадь комнаты незакрытая ковром

Математика
Ковер закрывает три четвертых площади пола комнаты площадь ковра 18 метров в квадрате Чему равна площадь комнаты незакрытая ковром
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18:3*4=24 м^2 площадь комнаты; 2)24-18=6 м^2 не закрытые ковром
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