Ковер закрывает три четвертых площади пола комнаты площадь ковра 18 метров в квадрате Чему равна площадь комнаты незакрытая ковром
Математика
Ковер закрывает три четвертых площади пола комнаты площадь ковра 18 метров в квадрате Чему равна площадь комнаты незакрытая ковром
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18:3*4=24 м^2 площадь комнаты; 2)24-18=6 м^2 не закрытые ковром
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Упражнение 131. спиши текст вставляя пропущенные буквы. только собрался сесть з?? стол - ко мне ворвался знакомый козёл и было легко д...
Математика
Другие предметы