Край неба палає. Це речення односкладне чи двоскладне?
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Край неба палає. Це речення односкладне чи двоскладне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двоскладне край - підмет палає - присудок якщо б був або підмет тільки, чи присудок, то було б односкладне
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