Краткий анализ стихотворения С. А. Есенина "Пороша"

Гость: Гость:

Главный замысел этого стихотворения-природа,автор описывает во всей красе " Русь" , то есть это зимний лес и пейзажи, Есенин искренне, как ребенок, милуется зимним пейзажем в лесу.Он видит в обычной зимней дороги,такие удивительные вещи , которые можно передать в стихах. Есенин очень любил природу, и она открывала ему свои глубины, показывала свои самые красивые пейзажи, наполняла его душу и вдохновляла.