Краткий пересказ климатические пояса Помогите пожалуйста!главное краткий

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Экваториальный климатический пояс. Для этого типа климата характерно господство экваториальных воздушных масс в течение всего года. Тропический климатический пояс. Этот тип климата формирует два тропических климатических пояса (в Северном и Южном полушарии) над следующими территориями. Материковый климатический пояс: над значительной территорией господствует область высокого давления, поэтому здесь выпадает очень мало осадков (от 100-250 мм). Материковый тропический климат отличается очень жарким летом (+35-40°С). Зимой температура значительно ниже (+10-15°С). Океанический тропический климат схож с экваториальным, но отличается от него меньшей облачностью и устойчивыми ветрами. Лето над океанами не столь жаркое (+20-27°С), а зима прохладная (+10-15°С). Осадки выпадают преимущественно летом. Субэкваториальный климат. Летом в этом поясе господствуют экваториальные воздушные массы, а зимой — тропические. Субтропический климат. Здесь летом господствуют воздушные тропические массы, а зимой сюда вторгаются воздушные массы умеренных широт, несущие осадки. Такая циркуляция воздушных масс определяет следующую погоду в этих районах: жаркое, сухое лето (от +30 до +50°С) и относительно холодная зима с осадками, устойчивого снежного покрова не образуется. Годовое количество осадков около 500 мм.