Краткий рассказ на тему остаться у разбитого корыта. можно про дружбу , школу, отношений в семье.

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Рассказ “Остаться у разбитого корыта” на тему школьной жизни На уроке математики работали в парах: каждый должен был выполнить один столбик примеров. Саше примеры в первом показались легче и она сказала Лере: — Я буду решать правый столбик, а ты левый. — Ну уж нет, – заявила Лера, – сама решай левый, я уже первый пример списала! — Ты мне больше не подруга! – зашипела Саша. — Да не очень-то и хотелось! — Ах, так! Тогда больше проси у меня на велосипед покататься! — А когда это я у тебя попросила??? Пока они препирались, самостоятельная работа закончилась, прозвенел звонок и девочки сдали пустые тетради.