Почему дельфины касатки и Орки сопровождали корабли
История
Почему дельфины касатки и Орки сопровождали корабли
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Оберегали Добрых людей,от волн,пиратов и т.д
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