ТЕСТ 7 ВАРИАНТ 1: 1. Слияние гамет характерно для ... размножения. а) полового б) ве??етативного в) бесполого г) спорового 2. Преобладание бесполого размножения характерно для: а) гороха б) бабочки-капустницы в) стерля...

Биология

ТЕСТ 7 ВАРИАНТ 1: 1. Слияние гамет характерно для ... размножения. а) полового б) ве??етативного в) бесполого г) спорового 2. Преобладание бесполого размножения характерно для: а) гороха б) бабочки-капустницы в) стерляди г) амебы 3. Чередование бесполого и полового поколений характерно для: а) медуз б) стрижей в) акул г) лемуров 4. В процессе деления клетки наиболее существенные преобразования происходят с: а) лизосомами б) митохондриями в) хромосомами г) аппаратом (комплексом) Гольджи 5. Какой процесс НЕ относится к профазе митоза? а) разрешение ядерной оболочки б) перемещение хромосом в середину клетки в) расхождение центриолей к противоположным полюсам клетки г) формирование веретена деления 6. Установите соответветствие: Процесс в клетке: А) ядерная мембрана распадается Б) центромеры разъединяются В) нити веретена деления прикрепляются к центромерам Г) образуются новые ядра Д) появляются две клетки, идентичные материнской Фаза митоза: 1) профаза 2) метафаза 3) анафаза 4) телофаза А-...; Б-...; В-...; Г-...; Д-... 7. Выберите три признака полового размножения: а) перекомбинация наследственных свойств у дочерних организмов б) в размножении, как правило, принимают участие две особи в) в размножении принимает участие одна особь г) слияние женской и мужской половых клеток д) развитие дочерней особи из фрагментов тела материнской особи е) повторение в дочерних организмах неизменных наследственных свойств ТЕСТ 8 ВАРИАНТ 1: 1. В основе образования половых клеток лежит: а) митоз б) анаболизм в) мейоз г) амитоз 2. В интерфазу мейоза 1 каждая хромосома состоит из ... молекул(-ы) ДНК: а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 3. Гомологичные хромосомы расходятся к полюсам в : а) профазе мейоза 1 б) метафазе мейоза 1 в) анафазе мейоза 1 г) анафазе мейоза 2 4. Установите соответствие: Характеристика: А) количество хромосом в дочерних клетках такое же, как и в материнской клетке Б) характерен для половых клеток В) включает в себя два этапа деления клеток Г) в конце последней фазы деления образуются две дочерние клетки Д) характерен для соматических клеток Е) в конце последней фазы деления образуются четыре гаплоидные клетки Способ деления клетки: 1) митоз ;2) мейоз А-...;Б-...;В-...;Г-...;Д-...;Е-... 5. Какие слова пропущены в тексте? Впишите на месте пропусков соответствующие буквы (форма слов изменена). Обычно в соматических клетках содержится (1).. набор хромосом. Такие клетки называются (2).. . В половых клетках содержится (3).. набор хромосом. Такие клетки называются (4).. . Они образуются в результате (5)... а) двойной б) одинарный в) гаплоидные г) диплоидные д) мейоз е) митоз 6. Выберите три верных утверждения: а) эмбриональный период онтогенеза всегда происходит в теле матери б) постэмбриональное развитие организма начинается после зачатия в) постэмбриональное развитие состоит их трех возрастных периодов: молодости, зрелости и старости г) онтогенез - это развитие особи, обусловленное наследственностью, а также влиянием окружающей среды. д) постэмбриональный период у всех организмов имеет одинаковую продолжительность е) при бесполом размножении онтогенез начинается с момента деления инициальной клетки материнского организма

Автор: Гость