На світовій бобрячій олімпіаді із швидкісногою плаву пліт кожного учасника отримує свій унікальний стартовий номер....
Информатика
На світовій бобрячій олімпіаді із швидкісногою плаву пліт кожного учасника отримує свій унікальний стартовий номер....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выходит 200, потому что буквенных комбинаций - 25, числовых - 8. 25*8=200
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Як можна експерементально визначити, у скільки разів об'єм піску більший, ніж загальний об'єм піщинок? Яке обладнання вам знадобиться для такого ек...