На світовій бобрячій олімпіаді із швидкісногою плаву пліт кожного учасника отримує свій унікальний стартовий номер....

Информатика
На світовій бобрячій олімпіаді із швидкісногою плаву пліт кожного учасника отримує свій унікальний стартовий номер....
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Гость:
Выходит 200, потому что буквенных комбинаций - 25, числовых - 8. 25*8=200
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