Найдите в стихотворение "Родина" однокоренные слова Аббас Саххат
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Найдите в стихотворение "Родина" однокоренные слова Аббас Саххат
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Аббас Сиххат // Большая советская энциклопедияПроизведения Аббаса-кули:Бедность не порок, комедия в 2 действ., подражание А. Н. Островскому, Баку, 1912.Западное солнце, сборн. стихотворений русских писателей, вып. I,II. Баку, 1912.Нефтяной фонтан, комедия в 1 действиях, Баку, 1912.Разбитый саз, сборник стихотворений Аббаса-кули, Баку, 1912.Аббаскули и Махмудбеков. — М. Новая школа, учебник для 3-го года обучения тюркскому языку, Баку, 1912.Работы об Аббас-кули:Абдулла-Шаик. Хрестоматия «Тюркская литература», Баку, 1925.Кули-Задэ. Некоторые сообщения об Аббасе-кули, журнал «Муариф Ишчиси», Баку, 1927. № 6—7 (14—15).Абдулла-Шаик, О нашей литературе, журнал «Муариф Ишчиси», Баку, 1927, № 2—4 (22—24).
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