РЕШИТИ УРОВНЕНИЯ 2 способами (24-х)+37=49

Математика
РЕШИТИ УРОВНЕНИЯ 2 способами (24-х)+37=49
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-х=49-37 24-х=12 х=12 24+37-х=49 61-49=х х=12
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