Краткое описание внутреннего строения членистоногих
Биология
Краткое описание внутреннего строения членистоногих
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Передний отдел пищеварительной системы у членистоногих состоит из рта, глотки, пищевода и желудка. Далее идет средний и задний отделы кишечника. В средний отдел впадают протоки печени и трубчатые придатки. Кровеносная система незамкнутая. Сердце трубчатое, состоит из нескольких камер. Кровь переносит питательные вещества и выводит продукты обмена. Однако не у всех участвует в газообмене. Водные членистоногие дышат жабрами, которые являются тонкими выростами кожи. У обитающих в наземно-воздушной среде органами дыхания являются легочные мешки и трахеи (очень тонкие трубочки). Однако легочные мешки есть не у всех. Органы выделения не одинаковы. Это могут быть только мальпигиевые сосуды (насекомые) — выделительные трубочки, почки и трубочки (пауки), зеленые железы (рак). У членистоногих более крупные нервные узлы по-сравнению с кольчатыми червями. Есть надглоточный и подглоточный узлы, брюшная нервная цепочка. Самки членистоногих откладывают яйца. Обычно личинка отличается от взрослой особи.
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