Краткое содержание" Слово о полку Игореве". Третья часть.
Литература
Краткое содержание" Слово о полку Игореве". Третья часть.
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Третья часть начинается песней Ярославны, которая зовет своего мужа Игоря и сына Святослава и горюет об их кончине. Игорь получает возможность сбежать из плена и ведет свой путь к дому, но Святослав остается и его решают женить на половецкой княжне, чтобы привязать к неволе. Игорь возвращается, все радуются и ликуют, так как вернулся русский князь, которого считали убиты
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