Краткое содержание" Слово о полку Игореве". Третья часть.

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Краткое содержание" Слово о полку Игореве". Третья часть.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третья часть начинается песней Ярославны, которая зовет своего мужа Игоря и сына Святослава и­ горюет об их кончине.­ Игорь получает возможность сбежать из плена и ведет свой путь к дому, но Святослав остается и его решают женить­ на половецкой княжне, чтобы­ привязать к неволе. Игорь возвращается, все радуются и ликуют, так как вернулся­ русский князь, которого считали убиты
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