Краткое сообщение О Ю Нагибен

Литература
Краткое сообщение О Ю Нагибен
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Нагибин Юрий Маркович (1920 - 1994), прозаик, журналист.     Родился 3 апреля в Москве, у Чистых прудов, в семье служащего.     В 8 лет, после развода родителей, остался с матерью, которой "обязан основополагающими качествами своей человеческой и творческой личности". В литературном обучении обязан своему отчиму, писателю.     Нагибин не сразу нашел себя, свое призвание. В юности увлекался футболом, ему даже предсказывали большое будущее на этом поприще. Отчим посоветовал ему писать рассказы, обратив внимание на его талант передавать свои впечатления об увиденном и услышанном легко и с юмором. Однажды будущий писатель сделал попытку написать рассказ, который оказался неудачным, но сам процесс писания захватил юношу.     Однако после окончания школы он поступил в медицинский институт (исполняя желание матери), но остается в вузе только до конца первой сессии. В это время во ВГИКе открывается прием на сценарный факультет, куда Нагибин проходит. Учеба дается ему легко, времени для писания рассказов, очерков, рецензий, статей - сколько угодно. В 1940 был напечатан его первый рассказ.     Закончить ВГИК не удалось - началась война. Ушел на фронт. Знание немецкого языка решило его судьбу - он был направлен в VII отдел ПУ (контрпропаганда) Волховского фронта, где пришлось не только выполнять свои прямые обязанности, но и воевать с оружием в руках, и выходить из окружения. Все впечатления и наблюдения фронтовой жизни позже вошли в его военные рассказы.     В ноябре 1942 был контужен, вернулся в Москву и до конца войны работал в газете "Труд". Как корреспондент побывал в Сталинграде, под Ленинградом, при освобождении Минска, Вильнюса, Каунаса.     В 1943 выпустил сборник прозаических произведений "Человек с фронта". Приняли в Союз писателей. Корреспондентские впечатления вошли в рассказы, составившие сборники "Большое сердце", "Две силы" и др.     После окончания войны занимался журналистикой, но не оставляя работать над прозой: рассказы "Трубка", "Зимний дуб" были очень популярны.     Середина 1950-х была очень плодотворной: один за другим выходят сборники рассказов "Человек и дорога", "Чистые пруды", "Далекое и близкое", "Ранней весной".     Однажды по приглашению своего друга едет в Мещеру на утиную охоту, и мещерская тема входит в его жизнь и творчество. Написаны сборники рассказов: "Погоня. Мещерские были" (1963), "Зеленая птица с красной головой" (1966).     В 1980-е Нагибин пишет цикл рассказов о "великих" (Гете, Бах, Тютчев, Лесков и др.).     Много сил Нагибин отдает кино, написав сценарии таких известных фильмов, как "Председатель", "Директор", "Красная палатка", "Чайковский", "Ночной гость" и др. Работая и для телевидения, сделал ряд передач о жизни и творчестве Лермонтова, Аксакова, И.Анненскою, А.Голубкиной.     Работал Нагибин до конца дней своих. Уже после его смерти вышла автобиографическая проза писателя - "Тьма в конце туннеля"; "Моя золотая теща". Умер в Москве 17 апреля 1994. не
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