Кроссворд на татарском языке с вопросами на тему птицы помогите пож
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Кроссворд на татарском языке с вопросами на тему птицы помогите пож
Ответ(ы) на вопрос:
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Сораулар: 1. Анда кечкенә малайлар да көрәшә. 2. Нинди малайлар сугышып йөри? 3. Анда кошлар калайдан. 4. Ул булганда яңгырдан курыкмаска була. 5. Вакыт кадерен белергә өйрәтүче. 6. Юлларда тәртипне көйләп торучы. 7. Тәрбияче апаның исеме. 8. Һәр хоккейчының хыялы. 9. Кәрим су керә торган «елга». 10. Кәрим йоклаганда нәрсә күрә? 11. Әни пешергән баллы ризык. 12. Кар көрәгәндә нәрсә кирәк? 13. Йокы кайчан кача? 14. Ике капчык кишерне ашап бетерә
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