Кроссворд на татарском языке с вопросами на тему птицы помогите пож

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Кроссворд на татарском языке с вопросами на тему птицы помогите пож
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сораулар: 1. Ан­да кеч­ке­нә ма­лай­лар да кө­рә­шә. 2. Нин­ди ма­лай­лар су­гы­шып йө­ри? 3. Ан­да кош­лар ка­лай­дан. 4. Ул бул­ган­да яң­гыр­дан ку­рык­мас­ка бу­ла. 5. Ва­кыт ка­де­рен бе­лер­гә өй­рә­тү­че. 6. Юл­лар­да тәр­тип­не көй­ләп то­ру­чы. 7. Тәр­би­я­че апа­ның исе­ме. 8. Һәр хок­кей­чының хыялы. 9. Кә­рим су ке­рә тор­ган «ел­га». 10. Кә­рим йок­ла­ган­да нәрсә кү­рә? 11. Әни пе­шер­гән бал­лы ри­зык. 12. Кар кө­рә­гән­дә нәрсә ки­рәк? 13. Йо­кы кай­чан ка­ча? 14. Ике кап­чык ки­шер­не ашап бе­те­рә
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