Какую степень окисления проявляет сера в соединениях Al2S3 Na2S2O3 Na2S4O6 Cu2S
Химия
Какую степень окисления проявляет сера в соединениях Al2S3 Na2S2O3 Na2S4O6 Cu2S
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al2s3 -(-2) na2s2o3 - (+2) cu2s - (-2) na2s4o6 (+5) количество минусов и плюсов ( в зарядах ) должно быть одинаковым. например первая соль - степень окисления al +3. умножаем 3*2=6. значит минусов тоже должно быть 6. серы три, значит 6 делим на 3=2. степень окисления серы - 2. и так для каждого. а вот na2s4o6 - нужно написать структурную формулу, чтобы легче было понять
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