Спиши однокоренные слова. Выдели корень. заявить, явка, объявить, предъявить. Объя??нить, ясный, разъяснить. Единый, объединить, разъединить. Выезд, разъездесь, поезд, объезд.

Русский язык
Спиши однокоренные слова. Выдели корень. заявить, явка, объявить, предъявить. Объя??нить, ясный, разъяснить. Единый, объединить, разъединить. Выезд, разъездесь, поезд, объезд.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заявить, явка, объявить, предъявить - корень яв. Объяснить, ясный, разъяснить - корень ясн. Единый, объединить, разъединить - корень един. Выезд, разъезд, поезд, объезд - корень езд. ☺️
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