Кто написал произведение тимур и его команда

Литература
Кто написал произведение тимур и его команда
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тимур и его команда:Повесть А. П. Гайдара для среднего школьного возраста, написанная в 1940 году.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Знайдіть відповідь до прикладу: поле+міст+ліс+вишня+лілія= а) політ; б) місто; в) тіс??о; г) піспя; д) листя.
Ответить
Математика
Помогите , Пожалуйста! Огурцы при засолке заливают рассолом ,в котором масса соли относится к массе воды как 3:50. Сколько соли необходимо ,если ...
Ответить
Русский язык
Сгрупируйте существительные по признаку рода (муж, жен,ср, общий, нет рода).Стол, дом, брат, вуз, директор, истребитель, портье, конферансье, подма...
Ответить
Українська література
Составіть план тексту. Ярослав Стельмах Ловись , рибко!
Ответить
Физика
Сила притяжения действующая на грузик равна 8Н. Определите массу грузила
Ответить