Кто такой Епископ? ответе пожалуйста
История
Кто такой Епископ? ответе пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Епископ - это лицо, имеющее третью, высшую степень священства. ("надсматривающий" священнослужитель).
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