Кто такой Епископ? ответе пожалуйста

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Кто такой Епископ? ответе пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Епископ - это лицо, имеющее третью, высшую степень священства. ("надсматривающий" священнослужитель). 
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