Подскажите способ образования слова Рунет. Срочно нужно для олимпиады
Русский язык
Подскажите способ образования слова Рунет. Срочно нужно для олимпиады
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От слова руны + суффикс ет
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