Запишіть речення,розставивши пропущені розділові знаки,побудуйте його структурну схему,зробіть повний синтаксичний розбір(підкресліть члени речення,надпишіть над кожним словом частину мови,дайте характеристику всій конструкції ...
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Запишіть речення,розставивши пропущені розділові знаки,побудуйте його структурну схему,зробіть повний синтаксичний розбір(підкресліть члени речення,надпишіть над кожним словом частину мови,дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням,зробіть морфологічний розбір слова Мерехтять) Речення:Місяць підіймався вище,і краплі,зриваючись з дерев,мерехтять самоцвітами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Місяць підіймався вище, (і) краплі зриваючись з дерев, мерехтять самоцвітами. Це складне речення. Місяць-підмет, підіймався-присудок. Краплі-підмет. Мерехтять-присудок.
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