Запишіть речення,розставивши пропущені розділові знаки,побудуйте його структурну схему,зробіть повний синтаксичний розбір(підкресліть члени речення,надпишіть над кожним словом частину мови,дайте характеристику всій конструкції ...

Українська мова

Запишіть речення,розставивши пропущені розділові знаки,побудуйте його структурну схему,зробіть повний синтаксичний розбір(підкресліть члени речення,надпишіть над кожним словом частину мови,дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням,зробіть морфологічний розбір слова Мерехтять) Речення:Місяць підіймався вище,і краплі,зриваючись з дерев,мерехтять самоцвітами.

Автор: Гость