Кто такой хлебороб ? дам 5 балов
Математика
Кто такой хлебороб ? дам 5 балов
Ответ(ы):
Гость:
Агроном - специалист, работающий в сельском хозяйстве. Он отвечает полностью за производственный процесс связанный с проведением комплекса полевых работ на предприятии, начиная от обработки почвы при подготовке к посевным работам, заканчивая уборкой и хранением уже выращенной продукции. Так же он занимается планированием и расчетом в потребности семенного материала, минеральных удобрений и ядохимикатов, требуемых на год работы с учетом производственной программы
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