Кто такой утконос в природе

Биология
Кто такой утконос в природе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кладущее яйца австралийское млекопитающее с челюстями наподобие утиного носа.
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