Кто такой утконос в природе
Биология
Кто такой утконос в природе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кладущее яйца австралийское млекопитающее с челюстями наподобие утиного носа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Надо обазначить части речи и обазначит члены предложения Прадовец положил лако??ство в вафельный рожок . Хозяин обнаружил у дверей крошечного...
Математика
Среднее арифметическое двух чисел равно 8,5. Найди эти числа, если одно из них на 2,8 больше другого.
Математика
Из 150 кг винограда получают 100 л вина . СКОЛЬКО КГ НЕОБХОДИМО ЧТО БЫ ПОЛУЧИТЬ 1000Л ВИ??А.СКОЛЬКО ВИНА ПОЛУЧИТЬСЯ ИЗ 30 КГ ВИНОГРАДА
Английский язык