Куница питается сосной?
Окружающий мир
Куница питается сосной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куницы питаются грызунами, мелкими птицами и птичьими яйцами. Кроме всего прочего охотятся на крыс, которых кошки обычно не трогают. Куриц куница давит и укладывает «рядками». Во время охоты куница переламывает жертве позвонки шеи, сворачивает язычок в трубочку и пьёт кровь из ещё живой жертвы.
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