Купили 15 пачек вафель и 10 упаковок печенья.Масса всей покупки составила 6кг.Упаковка печенья весит на 0.1кг больше,чем пачка вафель.Найдите массу упаковки печенья и массу пачки вафель

Математика

Купили 15 пачек вафель и 10 упаковок печенья.Масса всей покупки составила 6кг.Упаковка печенья весит на 0.1кг больше,чем пачка вафель.Найдите массу упаковки печенья и массу пачки вафель

Автор: Гость