Купили 15 пачек вафель и 10 упаковок печенья.Масса всей покупки составила 6кг.Упаковка печенья весит на 0.1кг больше,чем пачка вафель.Найдите массу упаковки печенья и массу пачки вафель
Математика
Купили 15 пачек вафель и 10 упаковок печенья.Масса всей покупки составила 6кг.Упаковка печенья весит на 0.1кг больше,чем пачка вафель.Найдите массу упаковки печенья и массу пачки вафель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - масса пачки вафель у-масса упаковки печенья 15х+10у=6 у-х=0,1 у=х+0,1,выразим у через х 15х+10(х+0,1)=6 15х+10х=6-1 25х=5 х=5:25 х=0,2(кг) - масса пачки вафель 0,2+0,1=0,3(кг) - масса упаковки печенья
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